Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025, Elodie “inca***ta nera” nel backstage: “Un’artista le ha strappato il vestito con il tacco”. E salta l’intervista a Rai Radio 2

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un finale di Festival amaro per. È diventato virale in queste ore un video che immortala la cantante romana visibilmente tesa contrariata prima dell’esibizione nella serata finale di. Cosa è successo? Sui social corrono voci di un possibile incidente avvenuto dietro le quinte. Ma andiamo con ordine. A lanciare l’indiscrezione è Deianira Marzano, blogger ed esperta di gossip, che sui social ha parlato di unaccidentalmente da una collega: “avrebbe pestato involontariamente ilcon il, provocandole uno strappo all’abito“, ha rivelato la Marzano. Un incidente che avrebbe scatenato il panico e la rabbia della cantante, costretta a correre in camerino a pochi minuti dalla sua esibizione: “È corsa nel camerino scazzata e in panico perché doveva uscire da lì a poco”, ha aggiunto la blogger.