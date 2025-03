Ilcorrieredellacitta.com - Sanremo 2025, è Olly a vincere la 75esima edizione del Festival

ha vinto ladella kermesse canora con la sua «Balorda Nostalgia». Tutti i dettagli al riguardo.vincitore – Instagram @rai (IlCorriereDellaCitta.com)si è concluso con la vittoria di, che ha conquistato il primo posto con il brano «Balorda Nostalgia». Il giovane cantautore genovese ha ottenuto un notevole risultato, tanto dal televoto quanto dalla sala stampa. Al secondo posto c’è stato Lucio Corsi, seguito da Brunori Sas. La Top Five ha visto aggiungersi Fedez e Simone Cristicchi, rispettivamente il quarto e il quinto.Da ciò che si apprende, questo è stato un epilogo inaspettato, poiché due tra i favoriti alla vittoria non sono riusciti ad accaparrarsi nemmeno una delle 5 postazioni. Non si tratta di altri che della sesta Giorgia e del settimo Achille Lauro, in gara con «La Cura per Me» e con «Incoscienti Giovani».