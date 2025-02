Lookdavip.tgcom24.it - Sanremo 2025, dettagli insoliti nei look: unghie, scarpe, gioielli e… nudità

“Ma cos’aveva all’orecchio?”, “E quei tatuaggi?”, “Non è un po’ esagerato?”, “Spettacolare”: Il Festival disi ascolta ma, soprattutto, si guarda. Per tutta la durata del festival musicale, i commenti ruotano intorno aidei protagonisti. L’edizionedella manifestazione tiene fede all’estro già visto sul green carpet: l’importante è farsi notare. Vetrina per molti stylist e per molti brand, all’Ariston si stabiliscono le tendenze fashion per i mesi a venire. La chiave sta anche nei: ecco i più, serata dopo serata. Quinta serataGran finale al Festival di, isi sposano con l’occasione. Il co-conduttore Alessandro Cattelan sceglie un completo total white, trend maschile già visto nelle scorse serate. Effetto cartoon per Rose Villain che si presenta con i famosi capelli blu allungati e acconciati in tanti fiocchi sulla nuca: l’abito sheer è sensualissimo.