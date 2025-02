Sbircialanotizia.it - Sanremo 2025, da A come ascolti a Z come zapping l’alfabeto del 75esimo festival

Leggi su Sbircialanotizia.it

Riassunta in 21 lettere la kermesse firmata CCarlo Conti A. Ma ancheAmadeus. Sono andati molto bene e alla vigilia sembrava impossibile proprio per l'eredità record lasciata da Amadeus. BBenigni. Il suo ritorno alnell'apertura della serata cover del, con un intervento in cui non è . L'articolo, da Aa Zdelè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.