Gossipnews.tv - Sanremo 2025: Critiche Post Finale di Lucarelli, Giorgia e Fedez!

Leggi su Gossipnews.tv

La classificadiha diviso il pubblico e generato polemiche. Selvaggiacritica i fortemente i risultati. Ecco che cosa ha detto!L’epilogo della 75ª edizione del Festival diha scatenato un’ondata di polemiche tra il pubblico e gli addetti ai lavori. Fischi, urla e malcontento hanno invaso il Teatro Ariston, soprattutto per le posizioni in classifica di alcuni artisti molto amati. Il sestoo die il settimo di Achille Lauro non sono stati accolti bene, generando forti reazioni sui social. Anche Selvaggia, volto del Dopo Festival accanto ad Alessandro Cattelan e Anna Dello Russo, ha espresso la sua opinione in merito, condividendo il suo disappunto su Instagram. A sua volta,, quarto classificato, ha commentato l’esito della gara con un atteggiamento completamente diverso.