Sanremo 2025 Cristicchi | Senza follower sono arrivato al cuore degli italiani

Simonesi è posizionato quinto nella finale di. Davanti a lui Fedez, Brunori Sas, Lucio Corsi e Olly. “È stato bellissimo leggere nei nostri occhi quell’emozione particolare che si prova quando sei a un passo dalla vittoria”, ha detto l’artista a margine della conferenza stampa di chiusura del Festival. “felicissimo comunque, questo quinto posto per me significa molto perché pur non avendo milioni di– ci tengo a precisare, io faccio teatro nella vita soprattutto –riuscito con questa canzone ad arrivare al podio se così si può dire. Arrivare alè stato il premio più grande“, ha aggiunto. Il cantautore, inoltre, ha portato a casa il premio sala stampa Lucio Dalla e il premio Giancarlo Bigazzi.