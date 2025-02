Rossodisera.eu - Sanremo 2025, Cristicchi commuove: Lino Banfi ricorda la moglie Lucia

Leggi su Rossodisera.eu

(Adnkronos) – Altra standing ovation per Simone. Il cantautore, ospite a Domenica In, ha emozionato tutti in platea cantando.L'articololaproviene da Quotidiano Rosso di Sera.