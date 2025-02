Sanremo 2025 Cristicchi commuove | Lino Banfi ricorda la moglie Lucia

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Altra standing ovation per Simone. Il cantautore, ospite a Domenica In, ha emozionato tutti in platea cantando la sua 'Quando sarai piccola', arrivata quinta in classifica al Festival di. In lacrime anche, che hato la, scomparsa nel 2013. "Mi vergogno di essere in queste condizioni, ma .