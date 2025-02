Quotidiano.net - Sanremo 2025: cosa ha detto Carlo Conti sulla classifica e sul Festival “normalizzato”

Leggi su Quotidiano.net

, 16 febbraio- "Credo che lo standing ovation e gli applausi per Giorgia valgano più di una posizione della. Il tempo è galantuomo e gli ascolti ci diranno. La verala farà il pubblico nei prossimi giorni". Così, direttore artistico e conduttore deldi, ha risposto ai giornalisti che lo interrogavano in merito ai piazzamenti dei cantanti, in particolare sull’esclusione dalla cinquina di Giorgia e Achille Lauro. "Insieme ai fischi - ha- ci sono stati anche boati e applausi ai 5 quando ho lanciato il televoto. Vuol dire quindi che la top ten è quella". Anche negli anni passati - ha concluso- “ci sono stati questi episodi, fa parte del dna deldi. Preferisco questo Ariston rispetto a quello di qualche anno fa tutto seduto, fermo o tifato solo per alcuni.