Sanremo 2025 conferenza vincitori Olly l’Eurovision? | Ho bisogno di tempo per decidere

Le dichiarazioni del podio del Festival dinellastampa riservata a, Lucio Corsi, Brunori Sas, e quelle di Simone Cristicchi, vincitore del Premio della Sala Stampa Lucio DallaSimone Cristicchi, vincitore del Premio della Sala Stampa Lucio Dalla: «Per me è un motivo di grande orgoglio ricevere un premio che porta il nome di un monumento del cantautorato italiano, ringrazio le radio che stanno dando visibilità a un brano che non è per niente radiofonico. Trovo stupefacente vedere questo podio, è il sintomo di un cambiamento in atto, per me è stato incredibile essere nei primi cinque posti, è un genere che non è mainstream, è un bel segnale per chi come me mette la sua vita nelle canzoni. Mi ha stupito l’accoglienza dei più giovani. Mi ha dato fastidio che sia stata messa in dubbio la mia integrità morale, il mio percorso è stato coerente, me ne vado con un senso di gratitudine nei confronti di Carlo Conti, ha amato il mio brano e grazie a lui si può parlare oggi di un tema importante».