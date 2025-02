Sanremo 2025 chi è il vincitore del festival di Carlo conti

Leggi su Caffeinamagazine.it

La 75ª edizione deldisi è conclusa con una serata finale carica di emozioni e grande spettacolo. Dopo la serata dedicata alle cover e vinta dal duetto composto da Giorgia (in gara) e Annalisa, tutti i 29 partecipanti hanno riproposto i brani scelti da, per la finale accompagnato da Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan. Tra gli ospiti più importanti, Antonello Venditti ha ricevuto il Premio alla Carriera e si è esibito con i suoi brani “Amici mai” e “Ricordati di me”. Alberto Angela ha affascinato il pubblico con il suo intervento e il messaggio lanciato ai giovani, mentre l’attrice Vanessa Scalera ha parlato della nuova stagione della seguitissima serie Rai “Imma Tataranni”., la diretta della finale: cantanti, conduttori, ospiti e sorprese: chi ha vinto l’edizione numero 75Sul palco dianche il calciatore Edoardo Bove, accolto con un caloroso applauso per la sua ripresa dopo un recente malore avuto in campo.