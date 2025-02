Lopinionista.it - Sanremo 2025, Cattelan: “Rifarei la gag su Roccaraso, con Napoli rapporto splendido”

– “Loperché di base è quello che facciamo lì, modificare canzoni del Festival legandole a vicende d’attualità”. Lo ha detto il conduttore del Dopofestival, Alessandro(foto), ieri in conferenza stampa all’Ariston, dopo che Rocco Hunt si era risentito per una gag dello stesso Dopofestival sulla “invasione” di, scrivendo ai suoi fan: “Non ho avuto voglia di ridere”.Maha precisato: “Io conho un. Sono sempre felicissimo di andare, quando vado sono sempre coccolato dalla gente, e non perdo occasione per parlarne bene”, ha poi aggiunto il presentatore. “Il focus della battuta era il ruolo dei social, non”, ha infine concluso.L'articolo: “la gag su, con” L'Opinionista.