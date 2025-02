Isaechia.it - Sanremo 2025, Carlo Conti chiude con il botto: i clamorosi ascolti della finale

Leggi su Isaechia.it

Con la vittoria di Olly è ufficialmente calato il sipario sulla settantacinquesima edizione del Festival di, una delle più seguitestoriakermesse canora più blasonata del nostro Paese.Serata dopo serata,, infatti, serata dopo serata ha macinatosempre più alti, raggiungendo il picco durante la serata delle cover, la più vista in termini di telespettatori dal 1990. Ben 13,2 mln persone si erano sintonizzati su Rai Uno per uno share del 70,80%!Dato ancora più alto perieri sera! 13 milioni di telespettatori hanno sintonizzato il proprio telecomando su Rai Uno, per uno share del 72.7%!I dati Auditel pubblicati da Davide Maggio:Nella serata di ieri, sabato 15 febbraio, su Rai1 ladel Festival divinto da Olly, in onda dalle 21:22 alle 1:59, ha intrattenuto 13.