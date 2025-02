Dilei.it - Sanremo 2025, Carlo Conti arbitro. Chi c’è davvero dietro la vittoria di Olly

Ecco, la musica è finita, gli amici se ne vanno, che inutile serata amore mio, canterebbe Ornella Vanoni. E dire che l’avevamo atteso, anelato questo grande momento di libertà.si è concluso con ladi, un giovanissimo con una lunga strada di fronte, lasciandosiuna foltissima schiera di delusi che da oggi devono voltare pagina. E sì, perché il Festival è anche questo. Incassare la sconfitta, pure quando t’avevano introdotto vincitore con gli squilli di tromba, o quando hai accettato perché volevi festeggiare i 30 anni dal tuo ultimo trionfo o – addirittura – quando torni per dimostrare a tutti di non avere solo il volto un po’ pasticciato di tatuaggi ma di essere qualcosa di più.suona il triplo fischio finale e ci dà appuntamento tra 12 mesi. Ma cos’è rimasto di questo Festival di, il vincitore annunciato che non ti aspettiL’abbiamo sussurrato per tutta la settimana: “Attenti a”.