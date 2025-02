.com - Sanremo 2025, Antonello Venditti incanta l’Ariston e riceve il Premio alla Carriera

Leggi su .com

è stato super ospite della finale del Festival diin cui ha ricevuto ile si è esibito in un medleyè stato super ospite della finale del Festival diin cui ha ricevuto il. Il cantautore romano si è esibito sulle note di Amici mai e Ricordati di me. 40 anni fa usciva il disco Cuore e quell’inno generazione che è stato Notte prima degli esami.Quest’estate festeggerà questa ricorrenza con un lungo tour che partirà con tre date alle Terme di Caracdi Roma, due delle quali già sold out e che si concluderà con una grande festa all’Arena di Verona. Ma non finisce qua, ieri sono state aggiunte tre date nei palasport a dicembre. I biglietti sono disponibili. Per info: www.friendsandpartners.