Bergamonews.it - Sanremo 2025? “Agli autori chiediamo di più”

Cosa resterà di questotra cuoricini, topo Gigio, una collana d’oro mancata dal collo capriccioso, l’atmosfera cupa ravvivata da qualche vestito e lustrino fuori dal coro, i lunghi monologhi sostituiti da battute insinuanti e ammiccanti?Cosa resterà nel pubblico in sala di prima (vip e parenti nelle file davanti), seconda e terza classe come sul Titanic?Cosa resterà tra noi comuni mortali spettatori davanti a TV e social?Chi scrive non conosce ancora il podio anche per non correre il rischio di salire sul carro del vincitore, pratica diffusa nel nostro Bel paese.A me resteranno di negativo testi non sempre all’altezza, monotematici con metafore banali, uniformità di lessico, temi e toni medi caratterizzati da pochi guizzi inventivi o azzardi sopra le righe. Ma si sa: l’amore vince su tutto, almeno nelle canzoni.