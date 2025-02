Sanremo 2025 Achille Lauro manda in tilt Alessia Marcuzzi | Ho bisogno di abbracci- Il video

Leggi su Open.online

Prima l’o (prolungato) con, che è stata trascinata via di forza da Carlo Conti, poi ha lasciato cadere la mantella dorata e ha cantato in maglietta bianca. Al termine della sua performance,è stato accolto con una standing ovation. Il rapper romano è salito sul palco del Festival dicon il brano Incoscienti giovani. Una canzone che, come più volte ha spiegato il cantante, affronta le «storie vere di giovani come noi». Storie d’amore, nascoste e forse proibite, come quella distesso con la fantomatica “S”, una misteriosa donna che il cantante stesso ha definito «il mio amore più grande» e che conoscerebbe dall’adolescenza. La ballad, interpretata sempre con grande dolcezza da 34enne, gli è valsa una posizione nella top 5 sia nella prima serata (con il voto solo della Giuria della Sala Stampa) sia nella seconda (quando hanno espresso la loro preferenza anche la Giuria delle Radio e il pubblico tramite il Televoto).