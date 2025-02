Sanlorenzo centra la rotta | + 107% nel 2024

Lanazione.it - Sanlorenzo centra la rotta: + 10,7% nel 2024

Numeri da capogiro, che raccontano di un mercato dell’extra lusso ancora in forte espansione. Nonostante tutto. Nonostante l’instabilità geopolitica. Nonostante le guerre. Nonostante i minacciati dazi dell’establishment trumpiano., azienda leader nella nautica di lusso, chiude ilcon 930,4 milioni di euro di ricavi netti, in crescita del 10,7% rispetto al 2023 e un Ebitda a 176,4 milioni (+12%), con un’ottima performance della divisione superyacht (+17,6%) e un consolidamento sul 2023 per le divisioni yacht (+1,8%) e bluegame (+1%). I risultati consolidati esaminati e approvati dal cda indicano ancora una crescita alla quale contribuisce anche la neo acquisita Nautor Swan. Buona la performance sul mercato dell’area delle Americhe che ha visto un rimbalzo del 58,4% e forte sviluppo (+55,4%) nell’area Mea (Middle East e Africa).