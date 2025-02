Ilrestodelcarlino.it - Sammaurese, c’è lo scoglio Tau. Serve il colpaccio in trasferta

Lasciando da parte la retorica dell’ultima spiaggia e della gara che può essere una svolta. L’unica vera certezza adesso è il fatto che ogni volta che lascende in campo deve cercare punti per arrivare all’obiettivo oggi alla portata, ovvero entrare nei playout. Questo vale tanto di più oggi sul campo del Tau Altopascio visto che i giallorossi in questo campionato sono ancora a secco in fatto di vittorie in. I toscani sono ancora in alta classifica ma nelle ultime giornate hanno rallentato il passo tanto che Forlì e Ravenna si sono allontanate, certo però ci sono ancora scontri diretti da disputare perciò la squadra allenata da Simone Venturi non avrà rinunciato ai suoi sogni di gloria. Nel girone di andata, al Macrelli, il Tau arrivò da prima in classifica a punteggio pieno e vinse senza lasciare per la verità una impressione di squadra impossibile da battere, quel mercoledì oltre a tutto il resto aveva segnato anche il ritorno di Stefano Protti sulla panchina dopo l’esonero di Mirko Taccola.