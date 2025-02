Oasport.it - Salto con gli sci, Ryoyu Kobayashi “spara con la doppietta” a Sapporo. Il giapponese vince anche gara-II, con Alex Insam di nuovo nei 20

Una delle leggi non scritte diè rappresentata dal fatto che ladella notte europea (la domenica mattina locale) sia completamente diversa rispetto a quella del pomeriggio del sabato. Il 2025 non ha fatto eccezione, poiché se ieri si è saltato con cielo terso, oggi è arrivata la pioggia a cambiare totalmente le condizioni.Stanghe di partenza più elevate, ma velocità di stacco in linea con quelle della prima competizione, a testimonianza di come nei binari vi fosse una situazione differente rispetto a meno di 24 ore fa. Soprattutto, il vento si è complessivamente dimostrato più ballerino e meno equo rispetto al sabato, aggiungendo un fattore di casualità che non manca (quasi) mai nell’Hokkaido.Non è però cambiato il vincitore, poichéha fatto, imponendosi nuovamente.