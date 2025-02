Oasport.it - Salto con gli sci: la Slovenia domina la gara a squadre mista dei Mondiali junior

Leggi su Oasport.it

Laporta a casa ladeidicon gli sci, l’ultima di scena a Lake Placid sull’HS100 a stelle e strisce. Ziga Jancar, Taja Bodlaj, Tina Erzar e Urban Simnic si impongono con il punteggio di 919.8, non mancando sostanzialmente mai la prima posizione nella prima come nella seconda serie, sfruttando soprattutto l’apporto dei primi due nomi.Al secondo posto gli Stati Uniti, che lo conquistano soprattutto con l’apporto di Tate Frantz, il quale quasi da solo li porta a 861.6. Sandra Sproch, Jason Colby e Josie Johnson gli altri tre a fargli compagnia. Sul podio anche l’Austrlia a 834.7 con Sara Pokorny, Stephan Embacher, Meghann Wadsak e Simon Steinberger.Quarta posizione per la Germania, che chiude a 806.1 reggendosi per larga misura su Lia Boehme più che su Yann Kullmann, Julina Kriebich e Alex Reiter.