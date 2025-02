Juventusnews24.com - Sacchi prevede: «In Juve Inter c’è un dettaglio che emergerà chiaramente. Questo potrà fare la differenza». Il pronostico sul Derby d’Italia

di RedazionentusNews24e la sua previsione in vista didi questa sera: l’ex tecnico parla così del. Le sue dichiarazioniArrigo, alla Gazzetta dello Sport, ha così parlato in vista del big match tradi questa sera.– «Il terzo pareggio consecutivo del Napoli dà via libera all’per il possibile sorpasso. Non che sia facile, perché i nerazzurri dovranno vincere in casa dellantus, però è un’ipotesi percorribile e la squadra di Simone Inzaghi darà l’anima per tornare in vetta alla classifica. A Torino prevedo una partita di altissimo contenuto tecnico e tattico: ora che si sta entrando nella fase decisiva della stagione i valori emergono in tutta la loro chiarezza. Laè reduce dall’impegno in Champions, i nerazzurri non hanno avuto sfide durante la settimana e, dunque, sono più riposati:, alla lunga, potrebbela».