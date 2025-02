Ilnapolista.it - Sacchi: “Dopo Lazio-Napoli dico che il Napoli è pienamente in corsa, stanno facendo un miracolo”

: “che ilinun”Arrigoscrive il suo commento per la Gazzetta dello Sport. Deldi Conte scrive:Ilha la forza, le energie e le qualità per rimettersi in piedi e tornare a pedalare come ha fatto in precedenza. E, a mio avviso, può rientrare anche l’Atalanta.che ilinsoprattuttoaverlo visto all’opera all’Olimpico contro la. Trasferta delicatissima, soprattutto alla luce di alcune assenze che hanno costretto Conte a modificare il consueto assetto. Eppure, fino a pochi minuti dalla fine, la sua squadra era in vantaggio. Ho notato un po’ di stanchezza nelle gambe dei ragazzi di Conte, ma questo è normalela grande galoppata che hanno compiuto fino a questo momento.