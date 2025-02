Oasport.it - Rugby, Serie A Elite: Valorugby batte il Petrarca. Vincono anche Rovigo e Lyons

Si sono disputati oggi gli ultimi match della dodicesima giornata del massimo campionato italiano di. E dopo le vittorie di ieri di Fiamme Oro e Viadana, in campo sono scese Lazio,Piacenza, Colorno, ValoEmilia ePadova. Ecco come è andata.Sorpasso in classifica alle spalle di Viadana, con ilche espugna nettamente il campo della Lazio e supera, così, in classifica ilPadova. I petrarchini, infatti, cedono di misura nel big match di giornata, con il ValoEmilia che si impone 28-23 e conquista 4 punti importantissimi in chiave playoff. Nella parte bassa della classifica, invece, successo deiPiacenza contro Colorno.Maschile – XII turnoFiamme Oro v Mogliano Veneto 26-10Rangers Vicenza v Viadana 15-19Lazio v17-38Piacenza v Colorno 24-19ValoEmilia vPadova 28-23Maschile – ClassificaViadana 1970 51; Femi-CZ47;45; ValoEmilia 42; Fiamme Oro33; Mogliano Veneto21; HBS Colorno 21; Rangers Vicenza 19; Sitav19; Lazio1927 5