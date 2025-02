Sport.quotidiano.net - Rugby, il Nibe Cus al Trevisani sfida il Romagna

Pausa programmata del Sei Nazioni e tornano i campionati di casa nostra, conCus che attende alla visita della formazione cadetta del(fischio d’inizio di Scaffardi alle 14.30). I romagnoli sono indietro in classifica, sulla carta non dovrebbero impensierire più di tanto i padroni di casa, ma il recupero di Noceto, oltre che aver minato le certezze del Cus, ha insegnato che ogni partita deve essere approcciata nel modo giusto. Il mantra di Cavicchi e Michelotto, in queste due settimane caratterizzate da presenze discontinue, è stato dimenticare la brutta performance di Noceto e ritornare a proporre i propri piani di gioco. Molto dell’esito della contesa dipenderà dalla reazione d’orgoglio di Bondoni e compagni, che recuperano alcuni degli indisponibili ed hanno l’obbligo di partire con la massima convinzione.