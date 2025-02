Oasport.it - Rugby femminile, Serie A élite 2025: vincono le prime tre, l’Unione Capitolina si issa al 4° posto

La decima giornata, la terza del girone di ritorno, della regular season della2024-divede i netti successi delletre della classe, ovvero Valsugana, Villorba e Colorno, mentre si registra un avvicendamento al quarto, conche batte e scavalca il CUS Milano.Tutte le vittorie odierne arrivano con l’aggiunta del punto di bonus offensivo: il Valsugana difende il primato passando in casa del Benetton Treviso per 19-52, restando a +2 sul Villorba, che espugna il campo del CUS Torino per 14-62, ed a +4 sul Colorno, che liquida il Volvera per 66-5. Sale in quarta posizione, che regola il CUS Milano per 41-12 e lo sopravanza in classifica.TABELLINISIA-MPLColorno-Volvera66-5 (29-0)Marcatrici: p.