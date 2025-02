Rubio | Hamas va eliminatonon governerà

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

14.55 Il segretario di Stato Usa,, dopo l'incontro con Netanyahu a Gerusalemme ha detto che"deve essere eliminato" e che l'Iran,fonte di "instabilità" nella regione,"non avrà armi nucleari". "non può continuare come forza militare o di governo", "vanno eliminati".Il presidente Trump "ha chiaramente espresso la sua visione per Gaza:non può continuare a essere la forza dominante lì", ha affermato. Netanyahu minaccia: "Si apriranno le porte dell'inferno se tutti gli ostaggi non torneranno. Fino all'ultimo".