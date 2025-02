Rubini | Il nuovo codice della strada ha salvato 55 vite in 2 mesi

Leggi su Liberoquotidiano.it

Meno incidenti, meno feriti, ma soprattutto meno morti in. È positivo il primo bilancio dopo l'entrata in vigore delvoluto dal vicepremier Matteo Salvini. Alla faccia di chi, soprattutto a sinistra, persi era inventato polemiche per provare a screditarne il lavoro. La più nota è quella riguardante la stretta sul ritiropatente per chi ha bevuto troppo. Per settimane sono circolate voci secondo le quali nelci sarebbe stata una stretta ai limiti alcolemici nel sangue. Cosa del tutto falsa, visto che sono rimasti inalterati rispetto alla normativa precedente. Proprio su questo i detrattori dovranno masticare amaro, visto che dai numeri forniti dal ministero, la prima causa di ritiro delle patenti non è la guida in stato di ebbrezza, bensì l'uso del cellulare mentre si è al volante.