Liberoquotidiano.it - Rubano l'auto e fuggono dalla Polizia: chi c'era a bordo. Milano-choc, dopo Ramy una folle "moda"

inseguimento ieri per le strade di, l'ennesimo episodio nel quale dei ragazzi ignorano l'alt degli agenti e senza più alcun rispetto per l'rità iniziano a fuggire mettendo a rischio la propria vita e quella degli operatori delle forze dell'ordine. Una “” preoccupante per i sindacati diche spiegano di essere ormai in seria difficoltà nella gestione dell'ordine pubblico. Sono le 12.10 di venerdì quando la volante del commissariato Lorenteggio riceve notiziacentrale operativa che una Fiat Panda è stata rubata da un box di via Pietro Giordani. Pochi minuti e gli agenti localizzano l', l'affiancano e intimano l'alt. I due ragazzi aperò invece di fermarsi cominciano una roccambolesca fuga lungo la via Lorenteggio. La volante tallona da vicino la Panda che intanto sfreccia nel traffico di via Inganni e via Odazio passando anche un semaforo col rosso.