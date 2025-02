361magazine.com - Rosalinda Cannavò, il momento triste condiviso con i fan

hacon i fan il suo dolore per la perdita della cagnolina Lea Peroggi è un giorno. La sua prima cagnolina Lea è morta e lei hacon i fan il suo dolore per la perdita e una dedica per la pelosetta che non c’è più. «Oggi il mio cuore è un po’ più vuoto. Lea è stata il nostro primo cagnolino, da quando avevo 16 anni». L’ex gieffina ha ricordato anche i momenti belli e quelli più complicati vissuti da quando lei aveva 16 anni in poi al fianco di Lea. «Oggi abbiamo dovuto salutarla. Ma resterà sempre nel nostro cuore. Grazie per tutto, Lea», ha concluso l’attrice e compagna di Andrea Zenga.Leggi anche–> Sanremo 2025, le prime parole di Olly, Lucio Corsi e Brunori SasAndrea, sempre al suo fianco dal 2021, da quando cioè si sono conosciuti e innamorati al Grande Fratello Vip 5.