Roma Primavera, esordio per Marcaccini: porta inviolata e record

La vittoria dellaper 2-0 sulla Sampdoria ha rappresentato non solo il ritorno al successo per la squadra di Falsini, ma anche un momento speciale per un giovane talento: Alessio. Il portiere classe 2008, nato a Testaccio il 1° ottobre, ha fatto il suo debutto con lagiallorossa, sfruttando le assenze di Marin (infortunato) e De Marzi (aggregato alla prima squadra per la trasferta di Parma).Il suoè stato impeccabile: primo match da titolare, primae unimnte. A 16 anni, 4 mesi e 15 giorni,è diventato il più giovane debuttante dellaalmeno dal 2017 a oggi e uno dei più precoci della storia del club. La sua crescita è stata costante e fulminea: arrivato alladal Pescatori Ostia, ha sempre bruciato le tappe, tanto da essere già stato convocato in passato per alcune partite dell’Under 20.