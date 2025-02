Ilgiorno.it - Rodano, ancora un rave party all’ex Sisas

Leggi su Ilgiorno.it

(Milano) –, il polo chimico dismesso al confine trae Pioltello, alla periferia est di Milano, spesso utilizzato per questo genere di feste clandestine. Centinaia di ragazzi si sono ritrovati sabato notte, grazie al tam-tam sui social, e questa mattina i carabinieri sono intervenuti per sgomberare l’area e identificare i presenti. Non si segnalano incidenti.