Laspunta.it - Rocca di Papa, contestato il Sindaco nella manifestazione pro boschi.

Leggi su Laspunta.it

Nonostante il forte maltempo si è svolta la previstadicontro i taglivi del Parco Regionale dei Castelli Romani.Tante persone, associazioni e comitati che dai Castelli, da Roma e fino ad Artena si sono date appuntamento per raggiungere la sede dell’Ente Parco.Il corteo si è snodato per le vie didiper chiedere subito una moratoria al taglio ceduo che interessa ben oltre il 90% degli 8.000 ettari disotto la gestione dell’Ente Parco.Questi tagli vengono effettuati distruggendo anche i sentieri come la Francigena, la Via Sacra, l’Ippovia ed altri cammini grazie all’utilizzo di ruspe, bilici e cingolati.“Non è più rinviabile un intervento immediato per interrompere lo sfruttamento di un territorio che si vanta del quarantennale dell’istituzione del Parco dimenticandosi però che la sua nascita è avvenuta grazie ad una spinta popolare per evitare cementificazione, crisi idrica e disboscamenti.