Road to Oscar 2025: le nostre prediction per regista e sceneggiature

Siamo arrivati al quarto appuntamento con questa rubrica settimanale che ci accompagnerà fino alla notte deglito. La scorsa settimana abbiamo parlato di due categorie: miglior film animato e miglior film internazionale. Sul primo ci sono pochi dubbi. Il Robot Selvaggio è strafavorito e quasi sicuramente si porterà a casa il primo premio. Nella seconda categoria i dubbi sono di più. Per ora, anche dopo una settimana, il favorito resta Emilia Perez di Jacques Audiard. Ma attenzione alla pressione del brasiliano I’m Still Here (Io sono ancora qui) di Walter Salles. I BAFTA di questa sera saranno, sicuramente, l’indicatore maggiore della stagione dei premi, una sorta di altra faccia deglidalla parte opposta dell’Atlantico. Insieme ai BAFTA questa notte saranno consegnati i WGA Awards, i premi della Writers Guild of America, il sindacato degli sceneggiatori americani.