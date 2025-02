Formiche.net - Rivoluzione cyber. Il Giappone e la nuova frontiera della difesa attiva

Leggi su Formiche.net

In un contesto di crescenti minacce informatiche e di attacchi sempre più sofisticati, ilha deciso di fare un salto di qualità nella propriacibernetica con l’ActiveDefense Bill. La proposta di legge segna una svolta nella strategia nazionale, consentendo al governo di adottare misure proattive per neutralizzare le minacce prima che possano causare danni diffusi.La legge, arriva in parlamento nei giorni scorsi, prevede due filoni principali: da un lato, una serie di misure “passive” per rafforzare la raccolta e l’analisi delle informazioni di sicurezza, dall’altro, strumenti “attivi” che permetteranno al governo e alle forze armate di intervenire direttamente. Tra queste novità, spicca l’introduzione dei “harm prevention officer”, figure con il compito di intervenire in tempo reale, per esempio chiudendo i server degli aggressori senza dover attendere lunghe procedure burocratiche.