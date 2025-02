Ilpiacenza.it - Rivergaro, frontale all'incrocio, tre feriti

Leggi su Ilpiacenza.it

Non sono gravi le condizioni delle tre persone che nella serata del 15 febbraio sono rimaste coinvolte in un incidente lungo la Statale 45 a. Ad un, verosimilmente per una mancata precedenza, due auto si sono scontrate frontalmente: una viaggiava verso Piacenza, l'altra si.