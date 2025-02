Zonawrestling.net - RISULTATI: AEW Grand Slam Australia

Nella giornata di oggi si è tenuto l’evento speciale AEW, al Brisbane Entertainment Centre di Brisbane,.Le polemiche al riguardo sono state molte a cominciare dal cambio di sede, ma l’evento fornito è stato di alta qualità, di fronte ad un’arena piena (sarebbe il terzo incasso piùe della loro storia) e ad un main event storico.L’evento sarà disponibile sulla piattaforma MAX e andrà in onda sul canale TNT dalle ore 10.30 pm est. dopo l’NBA All-Star Weekend.Tutti iWill Ospreay & Kenny Omega sconfiggono Konosuke Takeshita & Kyle FletcherTBS Championship Match: Mercedes Moné (c) sconfigge Harley CameronBrisbane Street Fight: Death Riders (Jon Moxley & Claudio Castagnoli) sconfiggono Jay White & Adam CopelandContinental Championship Match: Kazuchika Okada (c) sconfigge Buddy MatthewsAEW Women’s Championship: “Timeless” Toni Storm sconfigge Mariah May (c)