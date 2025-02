Risponderanno i miei avvocati Sanremo 2025 Tony Effe ha aspettato per fare l’annuncio | cosa ha detto

Leggi su Caffeinamagazine.it

”. Con questa frase si chiude tra le polemiche la partecipazione dial Festival di. Alla sua prima volta sul palco dell’Ariston, il rapper romano ha catalizzato l’attenzione del pubblico e dei media, non solo per la sua musica. In gara con il brano “Damme ‘na mano”, si è classificato al 25° posto nella classifica generale, ma il dibattito intorno a lui è andato ben oltre la performance.Poco fa, l’artista è intervenuto per replicare sul caso che ormai è stato ribattezzato la il colana-gate. Come noto,si era lamentato dopo che, nella seconda serata, la Rai gli aveva impedito di salire sul palco con una collana, un accessorio che caratterizza il look del rapper. Da Viale Mazzini avevano risposto con una nota ufficiale: “È quanto previsto dalle regole sui brand ammessi sul palco dell’Ariston.