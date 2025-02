Bergamonews.it - Risolvere le liti civili e commerciali con la mediazione: UniBg è medaglia d’oro

Giornata di festa sabato 15 febbraio per l’Università di Bergamo: sono stati proclamati i vincitori della 13ª edizione della Competizione italiana di.Vince lala squadra degli studenti dell’Università degli Studi di Bergamo (composta da Chiara Lizzeri, Alberto Tua, Matteo Mosconi, Chiara Zambelli, Simone Vavassori).Al secondo posto, la squadra n.3 dell’Università Luiss (composta da Florentyna Ragozzino, Federica Campanella, Sara Zitouni, Daniele Giovannelli, Chiara Tardanico, Carlo Ludovico Orio) e terzo posto per il team dell’Università degli Studi di Milano (composta da Alice Battagliere, Davide Consonni, Federico Cavanna, Gabriele Servoli, Marina Tinti, Michelle Palazzo).Quarto posto per il team dell’Università del Salento, composto da Diletta Maggio, Alessia Spalluto, Gabriele Pagliara, Simone Miccoli, Sara Martino, Martina Finamore.