Risiko bancario Patuelli | Viva il mercato regolato e garantito

Le prospettate operazioni di M&A nel settoreitaliano "non possono essere commentate come se fosse un talk show" ma "richiedono una attenta e complessa analisi dei documenti" che tra l‘altro non sono ancora tutti disponibili: è l’autorevole richiamo del Governatore della Banca d‘Italia, Fabio Panetta, a margine de suo intervento al 31esimo Congresso Assiom Forex a Torino. "I procedimenti autorizzativi coinvolgono la Banca d’Italia sia in autonomia sia in collaborazione con diverse autorità nazionali ed europee – ha aggiunto Panetta –. L’iter si avvia dopo la notifica delle operazioni da parte dei soggetti promotori, che non sono tenuti a informare preventivamente le autorità –- ha sottolineato Panetta – . La Vigilanza verifica la conformità alle normative italiane ed europee, valutando la capacità di ciascuna operazione di dar vita a intermediari solidi, efficienti e capaci di operare secondo principi di sana e prudente gestione al servizio dell’economia reale e senza compromettere la stabilità finanziaria.