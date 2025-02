Ilrestodelcarlino.it - Rischio idrogeologico, fondi dal ministero per i lavori

daldell’ambiente e della sicurezza energetica, per interventi in provincia di mitigazione del. Sarà ripristinata la capacità di portata attraversodi pulizia del fiume Chienti, a monte di Tolentino, con 2,9 milioni di euro al Comune di Belforte. Previste la sistemazione e messa in sicurezza del versante sud di Monte Sassotetto a Bolognola, per 500mila euro. Tra ifinanziati c’è anche il riassetto dell’area del fiume Potenza a Castelraimondo, finanziato con 782.823 euro, intervento che mira a coniugare sicurezza idraulica e valorizzazione territoriale. "Voglio ringraziare il governo e ilper l’ambiente perché ci permettono di intervenire su numerose situazioni che richiedevano attenzione e investimenti – ha dichiarato il governatore Francesco Acquaroli –.