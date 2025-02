Laprimapagina.it - Rinascita del Carnevalmare: un segno di speranza per Vibo Marina

Pino Alviano, già presidente della IV Circoscrizione, sempre impegnato per il territorio, attuale Coordinatore del Circolo di Europa Verde a(istituito qualche mese fa con il circolo dei borghiriBivona Porto Salvo e San Pietro e i Commissari Giampiero Menniti e Raffaella Cosentino) esprime un pensiero forte e sincero riguardo alla situazione die alladel, evento che segna un’importante occasione di unità per la comunità locale. Dopo anni di abbandono e incuria, finalmente i cittadini si uniscono per portare allegria ein un territorio che, fino a pochi mesi fa, sembrava dimenticato dalle istituzioni.«Un evento che ci vede tutti uniti finalmente dopo tanti anni, con un unico obiettivo: portare allegria in un territorio da molti anni abbandonato a sé stesso, nell’incuria totale delle Amministrazioni.