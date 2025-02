Fanpage.it - “Rimasta senza lavoro in Italia, a 53 anni ho scelto l’Inghilterra. Qui ho trovato la vita che volevo”

Nel 2014 Marina a 53ha lasciato l'per trasferirsi in Inghilterra. Oggi vive a Worthing, nel West Sussex. "Mi sono trasferita perché non riuscivo a trovaree avevo alle spalle un matrimonio che stava finendo. Alla fine ho preso questa decisione e vorrei dire che non è mai troppo tardi per partire", ha detto a Fanpage.it.