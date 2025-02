Anteprima24.it - Rifiuti in fiamme nel Casertano, interviene vigilanza WWF

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiin, a Marcianise (Caserta). Sono state le guardie giurate del Wwf Italia – nucleo provinciale di Caserta ad aver individuato e segnalato alle autorità competenti diversi cumuli dispeciali e pericolosi, tra cui anche tantissimi pneumatici e guaine bituminose. Durante i controlli hanno notato un fumo nero provenire da un sito di campagna, sul posto era presente anche una persona. Le guardie del Wwf hanno chiamato i Carabinieri sporgendo denuncia dei fatti. “Tolleranza zero nei confronti degli eco-criminali che continuano impunemente a inquinare e devastare il territorio- scrive in una nota il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli – Grazie al prezioso lavoro svolto dalle guardie del Wwf con il supporto dei carabinieri stavolta si è arrivati in tempo per scongiurare un nuovo rogo tossico alimentato da pneumatici especiali di diverso tipo.