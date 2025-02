Liberoquotidiano.it - "Ridicolo", "Non gioco con lui". Dalla Russia fango e insulti su Sinner: il caso deflagra

L'ex numero al mondo Yevgeny Kafelnikov infanga Jannikdopo la squalifica di tre mesi a seguito dell'accordo con la Wada. "Non capisco proprio! Se sei assolutamente sicuro al 100% della tua innocenza (come lo era prima con i suoi avvocati), perché accetti una squalifica di 3 mesi? Non ha senso per me", ha affermato. E ancora: "La Wada è l'organizzazione più sporca! Puoi fare qualsiasi accordo tu voglia con loro, anche se sei colpevole". Poi la sfida totale lanciata proprio contro: "Dopo gli ultimi sviluppi, farei quanto segue (supponendo che stessi ancora giocando). Ogni volta che fossi sorteggiato conin un torneo, non scenderei in campo, non importa se al primo turno o in finale. Ma temo che nessuno farà lo stesso". È un fiume in piena: "Perché non ha sporto denuncia contro un membro del suo entourage che era responsabile di aver danneggiato la sua reputazione cristallina?".