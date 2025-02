Ilfattoquotidiano.it - Ricercatori scoprono una nuova specie di farfalla e la dedicano a Giulio Regeni: è la Diplodoma giulioregenii

L’immagine disarà associata a quella di una. A lui un gruppo dicalabresi del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (Crea) ha dedicato la scoperta dellai, unadiidentificata per la prima volta in provincia di Cosenza. “Abbiamo scelto il nome pensando a quanto aveva subito– ha spiegato a ilfattoquotidiano.it Stefano Scalercio, ricercatore Crea alla guida del team, che ha scoperto l’insetto insieme a Sara La Cava, ricercatrice Crea e dottoranda all’Università della Calabria -. Nel nostro gruppo di lavoro alcuni dottorandi hanno più o meno la sua età, abbiamo pensato alla sua carriera stroncata dalle torture, volevamo dare un contributo per tenere viva l’attenzione sulla ricerca della verità e un segnale alla famiglia: il mondo della ricerca non è insensibile al dramma che li ha colpiti”.