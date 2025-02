Sport.quotidiano.net - Renate all’ultimo respiro. Le pantere graffiano Lecco

Ha dovuto aspettare 56 giorni per tornare a festeggiare una vittoria, ma ne è valsa la pena per ilvisto che i primi tre punti del 2025 li ottiene nel derby contro il. Un successo che vale doppio sia per una giusta rivalità, ma soprattutto per la classifica. Lo spettro playout, dopo le sei sconfitte di fila, si allontana. Partita con poche emozioni, sostanzialmente brutta e noiosa che sembra avviata a uno 0-0 sostanzialmente giusto, la decide un guizzo di Calì entrato poco prima. Lineare il: poca cosa prima, ma anche dopo il gol. La reazione ospite manca, ma anche negli 84 minuti precedenti si era visto ben poco. Cronaca. Dopo 15 minuti di nulla, il brivido corre sulla schiena dei 500 tifosi blucelesti quando Grassini va davvero a tanto così da appoggiare il pallone nella sua porta.