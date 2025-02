Ilrestodelcarlino.it - Reggiana, stavolta non devi fallire. A Frosinone per fare punti salvezza

di Francesco Pioppi"Dobbiamo imparare a non perdere", ha detto Viali nella conferenza di presentazione per la sfida che oggi, dalle 15, attende laallo ‘Stirpe’ di. Una risposta ai cronisti che gli facevano notare come i granata abbiano sbagliato troppi scontri diretti con le avversarie che le erano dietro in classifica. Un messaggio che però è indirizzato anche ai suoi giocatori che in tante gare da trincea (Cittadella, doppio Sudtirol, Cosenza eccetera.) hanno fatto ‘cilecca’. Lo stesso derby con il Cesena – pur con tante assenze – è stato un piccolo microcosmo esemplificativo: squadra viva per 45-50 minuti poi il crollo dopo la rete di Saric. Come se non ci fosse la capacità di ribellarsi alle avversità. Un trend preoccupante, soprattutto se il tuo obiettivo è lae riuscire a destreggiarsi tra le difficoltà dev’essere il tuo pane quotidiano.