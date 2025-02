Sport.quotidiano.net - Reggiana beffata: spreca più volte il raddoppio e il Frosinone pareggia al 92’

Leggi su Sport.quotidiano.net

Reggio Emilia, 16 febbrai 2025 – Beffa, doccia gelida, delusione: chiamatela come volete, ma laal "Benito Stirpe" diproprio al 92’ subisce il gol del pareggio e vede scivolare via dalle mani una vittoria che sembrava davvero cosa fatta, e che sarebbe stata ossigeno puro (e pure meritata). Niente da fare; Koutsoupias, di testa,il bel gol di Sersanti nel primo tempo. Il rammarico dellaè di averto piùoccasioni per il: ilnon aveva fatto chissà cosa, anche se mettendo dentro tanti attaccanti nel finale stava spingendo collezionando però solo corner e tiri centrali (o poco di più). Niente da fare: pareggio e granata che salgono a 29 punti, a +1 sui playout, e a -4 dai playoff. Si torna in campo sabato in casa alle ore 15: altro incontro delicato, visto che a Reggio arriverà la Carrarese (che ha 30 punti e ieri ha battuto la Salernitana 3-2).