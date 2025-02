Anteprima24.it - Referendum lavoro e cittadinanza, la campagna della Cgil irpina

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiIl 7 febbraio è partita laper il voto ai quesiti referendari sui temi del.Larilancia la battaglia per Quattro quesiti per ile uno per la. Quindi per la democrazia, le tutele e la libertà.“#TUTELATO “Abrogazione delle norme che impediscono il reintegro alin caso di #licenziamenti illegittimi.Per dare a tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori il diritto alla reintegrazione nel posto diin caso di licenziamento illegittimoCOSA VOGLIAMO CANCELLARE?Le norme sui licenziamenti del Jobs Act che consentono alle imprese di non reintegrare una lavoratrice o un lavoratore licenziata/o in modo illegittimo se assunto dopo il 2015“#DIGNITOSO“Abrogazione delle norme che facilitano i licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese.